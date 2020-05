Tysk smutvej gennem Danmark er atter lovlig

For personer med fast bopæl i Tyskland eller de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) anses det for anerkendelsesværdigt at foretage transit gennem Danmark med henblik på ferieophold uden for Danmark.

F.eks. har en person med fast bopæl i Tyskland, der ønsker at rejse igennem Danmark med henblik på at holde ferie i Sverige eller andetsteds i Tyskland, eksempelvis Sylt, et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Kilde: Rigspolitiet.