Tyske ferieturister er kommet ind i Danmark inden grænseåbning

To tyske familier er lørdag formiddag uafhængigt af hinanden kommet ind i Danmark og er kørt til Rømø. Det er omkring halvandet døgn, før det officielt er tilladt. Til stor forundring for udlejningsbureauet Sol og Strand, der i al hast har måtte finde overnatning til de to familier.

Det er korrekt, vi er blevet kontaktet af to familier, som til vores store overraskelse allerede er kommet til øen. Hanne Meyer, bureauchef, Sol og Strand, Rømø

- Det er korrekt, vi er blevet kontaktet af to familier, som til vores store overraskelse allerede er kommet til øen, forklarer bureauchef ved Sol og Strand, Hanne Meyer til TV SYD.

Det ene par - et ældre ægtepar - ankom allerede lørdag formiddag. Det andet par kom ifølge bureauchefen først på eftermiddagen i dag.

- Vi var som sagt noget overrasket over den første henvendelse, og vi hjalp dem selvfølgelig med at finde overnatning, til deres feriebolig er klar søndag. Men vi regnede bestemt ikke med, at der ville henvende sig flere, men det gjorde der. Omkring klokken 14 dukkede et yngre par op hos os - klar til ferie på Rømø, fortæller Hanne Meyer.

Udlejningsbeviser gav adgang

Ifølge Hanne Meyer er begge par kommet ind i Danmark uden problemer ved grænsekontrollen.

- Vi har fået fortalt, at begge par viste deres udlejningsbeviser til politiet. Det ene par blev først afvist, men så forbarmede politiet sig åbenbart over dem, og de fik alligevel lov at køre ind i landet. Det andet par fik lov at køre over grænsen uden videre.

Grænsen til Danmark åbner først officielt for tyske, norske og islandske turister natten mellem søndag og mandag.

Udlejningsbureauet Sol og Strand på Rømø har udlejet omkring 140 boliger fra natten til mandag. Og Hanne Meyer glæder sig til at se de mange turister på øen, men hun håber, de først dukker op, når Danmark officielt åbner for grænsen:

- Vi åbner bureauet søndag aften kort før midnat, og her er vi meget parate til at modtage de mange gæster.

Fredag tillod det tyske politi, at danskere, der ønsker at rejse ind i Tyskland, kan gøre det uden problemer. Man bliver ikke længere stoppet på grund af covid-19. Det er tre dage før den officielle åbning, som er planlagt til natten mellem mandag og tirsdag.

TV SYD arbejder på at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi.