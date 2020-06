Udenrigsminister Maas: Tyskland ophæver rejseadvarsler 15. juni

Rettelse: Det har tidligere fremgået af overskriften, at Tyskland åbner grænserne 15. juni. Men den tyske regering har i dag har ikke genåbnet grænserne, men ændret rejsevejledningen for tyskere, når de rejser til andre lande.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, siger nu, at Tyskland ophæver rejseadvarsler for EU-landene samt Storbritannien, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz fra 15. juni.

Fredag meldte den tyske regering ud, at den tyske grænse til Danmark samme dato ville blive åbnet for indrejse, såfremt udviklingen i smittetallene tillader det.

Heiko Maas siger, at retningslinjerne vil gøre det klart, at de tyske myndigheder ikke tilråder rejser til Storbritannien, så længe en 14 dages karantæne er gældende.

Maas gør det også klart, at rejseforbuddet kan blive genindført, hvis udbredelsen af coronasmitte tager til.

Med hensyn til lande uden for EU er den tyske regering afventende og vil senere tage bestik af udviklingen.

Tyskerne bliver hjemme

Tyskland har Europas største befolkning, men har alligevel haft langt færre dødsfald med coronavirus end de andre store europæiske lande.

En rundspørge i Tyskland i maj viste, at de tyske turister i stor udstrækning har tænkt sig at blive hjemme denne sommer.

Rundspørgen, som den tyske tv-kanal ARD foretog, viste, at halvdelen af de adspurgte, som allerede kender deres planer for sommeren, svarede, at de har tænkt sig at blive i Tyskland.