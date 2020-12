Ulla fik vaccination i fødselsdagsgave

To dyrebare kasser med coronavaccine bæres ind på Kirsebærhaven i Kolding.

Knap 100 doser, som venter på at blive sprøjtet ind i kroppen på beboere og personale.

Den første til at modtage et lille stik er Ulla Dichmann Lagoni. Indtil for nyligt har hun boet på plejehjemmet i Kolding med sin mand, men han døde tidligere på året.



Nu er hendes største ønske at være mere sammen med resten af familien. Både tre børn, otte børnebørn og 14 oldebørn.



- Jeg vil gerne give dem, så meget glæde jeg kan ved at se dem og snakke med dem og røre ved dem. Du ved, sådan nogle små børn, dem skal man jo røre ved.

Det første stik

- Du har fødselsdag i morgen? 90 år?, konstaterer lægen.



Da sprøjten endelig går ind i højre arm, blinker Ulla Dichmann Lagoni et par gange.

- Det er min fødselsdagsgave til dig Ulla, siger Hanne Ledel der er plejehjemsleder på Kirsebærhaven.

- Nu har jeg prøvet at hjælpe samfundet ved også at få en vaccination, så jeg ikke bliver syg og ikke smitter andre, siger Ulla Dichmann Lagoni.

Håb for flere besøg

Ulla skal på den igen om 21 dage, når hun og de andre beboere skal have indsprøjtning nummer to.

Når de har fået den, håber Hanne Ledel, at Sundhedsstyrelsen melder ud, at hun kan lukke lidt flere pårørende ind og besøge beboerne på plejehjemmene.