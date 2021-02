"Uoverskueligt" og "frustrerende": Svært at få tid til vaccination

Rykker bagud i køen

For det første var de nu nummer 17.225 i køen, og de første steder gik det som tilforn, men pludselig i Hedensted var der bid. De fik bestilt både første og andet stik, så på tirsdag går det løs.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare stikker nogle tider ud fra begyndelsen, så kan folk lave det om, hvis det ikke passer dem. Hvis man er lungesyg, (og derfor særligt udsat for at få et ondt sygdomsforløb med covid, red.) så skal man nok være der, om det så er klokken 6 om morgenen eller 22 om aftenen, siger Hans Jørn Hansen.

Ældresagen på sagen

Ældresagen har fået mange henvendelser om det samme og har flere gange skrevet til sundhedsministeren, så sent som i afvigte uge. Ældresagens direktør kalder både processen for "uoverskuelig" og "frustrerende".

- Den 8. januar skrev vi første gang til Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL, hvor vi udtrykte bekymring for den planlagte vaccinationsproces for de mest sårbare ældre mennesker. Man var på det tidspunkt i gang med at vaccinere plejehjemsbeboere: En proces der forløb rigtig godt, og hvor man på de enkelte plejehjem var gode til at forberede forløbet og sikre stor tryghed omkring vaccinationen. Her mere end en måned senere må vi desværre konstatere, at gennemførelsen af vaccination af risikogruppe 2 og 3 er et uoverskueligt og frustrerende kaos for mange ældre mennesker, der i forvejen er en sårbar gruppe, forklarer Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen.

TV SYD forsøger at få en kommentar fra koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen.