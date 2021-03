Utilfreds skoleleder: - Det er for lidt med en enkelt dag

Men ifølge skoleleder på Sct. Ibs Skole, Dan Ingemann Jensen, er det kun et ringe plaster på såret.

- Jeg er jo glad for, de kommer tilbage. Men jeg havde da håbet, at det var mere end én dag, siger skolelederen.

Formand for skolebestyrelsen, Karsten Dehler, havde da også helst set, at børnene kunne komme mere i skole.

- Jeg synes, det er for lidt med en enkelt dag, og jeg tror ikke, eleverne får nok ud af det. Selvom du kan gøre meget over nettet, så erstatter det ikke alt det, som skole også er. Nemlig fællesskabet hvor eleverne møder hinanden og har vekselvirkningen mellem det faglige og det sociale, siger Karsten Dehler, der selv har to sønner på Sct. Ibs Skole.