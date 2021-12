Vaccinationspres aflyser behandlinger i Midtjylland

Mangler 72.000 tider om ugen

Og selv om regionen altså trækker alle mand af huse for at nå op på de 230.000 ugentlige vaccinationer, er der stadig et stykke vej til målet.

Således mangler der stadig 72.000 ugentlige tider, men tallet bliver hele tiden mindre, fortæller regionsrådsformand Anders Kühnau (Socialdemokratiet).

- Regionens arbejdsomme og meget fleksible vaccinepersonale knokler for at sikre vaccinetider nok og give alle en god vaccineoplevelse. Kæmpe ros herfra til deres arbejde, siger han.

Blandt de ekstra tiltag for at skaffe flere vaccinetider nævner regionsrådsformanden, at man foruden at ansætte ekstra personale også trækker på andre regionalt ansatte med sundhedsfaglig baggrund.

Og ud over at udvide åbningstiderne på de eksisterende vaccinationssteder forsøger man også at åbne nye dér, hvor det er muligt at leje lokaler.

I Region Syddanmark havde man mandag aften ikke overblik over, om den forstærkede vaccineindsats vil betyde aflysninger af planlagte operationer.