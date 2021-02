Vaccine-modstandere deler løbesedler ud i postkasser på Als

John Erik Gammelgaard, 79 år og pensioneret pilot, er vred over at finde den slags i sin postkasse.

- Det er noget svineri at dele rundt. Folk kunne jo tro, at det var en troværdig advarsel. Nogen kunne blive opskræmte - og lade være med at blive vaccineret, siger John Erik Gammelgaard.

Løbesedlen er underskrevet af Frie Danskere og ooc.one.

En google-søgning afslører, at ooc.one står for OOC – Foreningen til Oplysning om Corona, der har den lægeuddannede Søren Ventegodt som formand.