Varde Kommune åbner fire lokale covid-19-teststeder

Fra i morgen tirsdag kan man blive kviktestet for covid-19 i Ølgod, Agerbæk, Outrup og Varde. Dermed bliver der lettere adgang for borgere i Varde Kommune til at blive testet for coronavirus, skriver kommunen i en pressemeddelelse.



Hurtigtest uden tidsbestilling

Teststederne er uden tidsbestilling, og man kan blive testet mellem kl. 13 og 18 alle dage - dog kun til klokken 17 i Varde om fredagen.

Når man møder frem til en test, må man ikke have symptomer på covid-19, have været i tæt kontakt med en smittet, og man skal bære mundbind og holde to meters afstand til andre.

Hvis testen er positiv, bliver man ringet op inden for 30 minutter. Herefter overdrages svaret til Statens Serum Institut og smitteopsporingen.

Ved et negativt svar gives der ingen tilbagemelding.