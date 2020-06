Vejle Boldklub bliver først med tilskuere tilbage på stadion

Det er med de justerede retningslinjer for tilskuere til elitesport nu muligt at lukke 500 siddende tilskuere ind til fodboldkampe i 1. division og Superligaen.

Med kampstart klokken 18 tirsdag aften bliver Vejle Boldklub den første klub til at sige velkommen tilbage til tilskuere, når klubben på hjemmebane møder Skive.

De 500 tilskuere bliver placeret på siddepladser på langsidetribunen, hvor der er 3.500 sæder, så alle afstandskrav kan overholdes.

Det er med delte følelser, at Vejle Boldklub siger velkommen tilbage til en udvalgt skare af tilskuere.

- Det er en ulykkelig situation, hvor vi kommer til at skuffe mange af vore fans. Vi arbejder allerede nu målrettet på, at vi til næste hjemmekamp kan lukke endnu flere tilskuere ind, siger Vejle Boldklubs direktør Henrik Tønder.

Vejle Boldklub har valgt at fordele billetter mellem sponsorer og sæsonkortholdere ved lodtrækning.

- Vi håber at få lov til at opdele vores stadion i sektioner med 500 siddende tilskuere, hvorved vi kan have mindst 3.000 tilskuere under trygge forhold til sæsonens sidste kampe, lyder det forhåbningsfuldt fra Vejle-direktør Henrik Tønder.

Kolding IF får også tilskuere til deres udekamp mod Nykøbing FC, der går i gang klokken 19.

Vejle kan tirsdag aften udbygge sin føring i 1. division. Klubben ligger på førstepladsen med 48 point foran Viborg, der har 38 point. FC Fredericia har ligeledes 38 point på tredjepladsen efterfulgt af Kolding IF med 34 point på fjerdepladsen.