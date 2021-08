Vejle fortsat i top ti over landets højeste smittetal

Vejle Kommune har det højeste smittetryk i Syd- og Sønderjylland. Det viser mandagens tal fra Statens Serums Institut.

Den seneste uge er der konstateret 205 smittede i kommunen, og det betyder, at der er 173,8 smittede per 100.000 indbyggere i kommunen inden for de seneste syv dage. Det gør Vejle Kommune er nummer ti på listen over landets hårdest ramte kommuner.

Det næsthøjeste smittetryk i vores landsdel findes i Vejen Kommune. Her er der mandag registreret 68 smittede inden for de seneste syv dage, og det betyder, at der er 159 smittede per 100.000 indbyggere i kommunen inden for de seneste syv dage.

Flere indlagte på landsplan

745 er mandag registreret smittet med corona i Syd- og Sønderjylland inden for den seneste uge. Det er et fald på 51 i forhold til gårsdagens tal.

I de fleste kommuner er smitten dog stigende. Størst har stigning været i Sønderborg Kommune. Her er der mandag registreret 65 smittede inden for de seneste syv dage. Det er en stigning på otte smittede i forhold til i går og betyder, at der nu er 88,3 smittede per 100.000 indbyggere i kommunen.