Vejle har det femtehøjeste smittetryk: Vi prøver alle mulige forskellige ting for at få smitten ned

I Vejle Kommune er der den seneste uge registreret 197 smittede per 100.000 indbyggere, og det er alt for højt, lyder det fra Vejle-borgmester Jens Ejner Christensen, Venstre.

Derfor gør man nu flere forskellige ting, for at få bragt smitten ned. Styrelsen for Patientsikkerhed stemmer dørklokker – denne gang i weekenden frem for i hverdagen – for at opfordre til test, dele informationsmateriale ud og svare på spørgsmål. Derudover arbejder man på flere forskellige samarbejder med både lokale foreninger og boligselskaber.