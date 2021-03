Vejle opfordrer til massetest efter 12 dages stigende smittetal

Artiklen er opdateret klokken 14.37 med opdaterede smittetal.

Mens megen fokus har været rettet mod den eksplosive smittestigning i Kolding, har nabokommunen Vejle støt bevæget sig længere og længere op på bekymringslisten.

12 dage i træk er smitten steget, og Vejle ligger nu på ottendepladsen over de meste mest smitteramte kommuner.

De seneste tal for mandag opgør antal smittede til 157 de seneste syv dage mod 149 søndag og en incidens på 135,9 smittede personer pr. 100.000 indbyggere mod 128,9 i går.

- Vi skruer derfor op for teststeder og opfordrer alle til at blive testet. Styrelsen for Patientsikkerhed vil også inden for de kommende dage vil stille med folk, der stemmer dørklokker i de områder, hvor smitten er størst for at gøre opmærksom på teststeder, siger Niels Aagesen, der er Vejles kommunaldirektør.



Flest smittede er der i Vejle midtby (15), boligområderne Nørremarken (35), Søndermarken (25) og Engum Bredal (10).



Der er smittede i stort set alle områder i kommunen, som det kan ses i nedenstående grafik.