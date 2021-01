Verden går i rødt og alle udlandsrejser frarådes - undtaget er folk i grænselandet

Beboere i grænselandet kan stadig rejse på tværs af grænsen

Har man bopæl i grænselandet, kan man stadig rejse ind i Danmark, men man skal også have en negativ test, hvis man ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Har man det, skal man ikke have en negativ test som bosat i grænselandet, fortæller justitsministeren.

De smitsomme varianter af covid-19 skyld i stramninger

De strammere ind- og udrejseregler kommer, et stykke tid efter at en britisk og mere smitsom variant af coronavirusset er konstateret i Danmark.

De strammede regler skal være med til at "købe tid", mens vi er "på et sårbart tidspunkt i epidemien", siger udenrigsministeren med henvisning til, at Danmark for små uger siden begyndte at vaccinere borgere.

- Formålet er enkelt. Vi skal minimere risikoen for, at danskere rejser ud i verden og bliver smittede, og at smitten kommer ind i Danmark udefra, siger Jeppe Kofod.

Desuden må flyselskaber fra lørdag eftermiddag kun medtage passagerer - både danske eller udenlandske - hvis de kan fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt et døgn gammel.

Luftfartsselskaber får ansvaret for at sikre gyldige test

Det er luftfartsselskaberne, der får ansvaret for at sikre, at passagerer sammen med flybilletten har en negativ coronatest, som maksimalt må være 24 timer gammel.

- Der er mulighed for bøder eller fængsel i op til to år.

- Man kan benytte sig af en kviktest, som er til stede i langt de fleste lufthavne, ligesom den er tilgængelig i Kastrup Lufthavn, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) på et pressemøde.