Spiritusproducenter vil lave håndsprit i stedet for shots og snaps

De seneste dage er håndsprit blevet et stadig større problem at anskaffe og ikke kun for private. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der en risiko for, at det også kan blive en mangelvare i sundhedsvæsenet.

En rundringning, som TV SYD har foretaget til de syd- og sønderjyske destillerier og spiritusproducenter, viser, at flere af virksomhederne netop i disse dage arbejder intensivt med planer om at omlægge dele af produktionen fra traditionelle spiritusprodukter til den noget stærkere håndsprit. Men det er dog ikke noget, man bare lige gør over natten.

Kan lave 40.000 flasker håndsprit på en arbejdsdag

Hos Spritfabrikken Danmark i Kolding, der til daglig producerer fx Små Shots, Cuba Vodka og Nordsø Bitter, fortæller direktør Hans Ulrik Winther Andersen, at man lige nu er ved at få de sidste detaljer på plads, inden man kan sætte en produktion i gang for at afhjælpe manglen i samfundet:

- Vi har en høj kapacitet, så vi kan virkelig lægge nogle liter ud til sundhedsvæsenet, siger Hans Ulrik Winther Andersen til TV SYD.

I øjeblikket er firmaet i dialog med myndighederne om de nødvendige tilladelser - og her er ekspeditionstiden sat gevaldigt op, lyder det samstemmende fra flere producenter.

Men særlig én ingrediens er altafgørende at fremskaffe i tilpas store mængder, nemlig selve spritten.

- Det er et stort problem at fremskaffe ethanol i øjeblikket, forklarer direktøren.

Men hvis det lykkes, så kan spiritusproducenten i Kolding hurtigt få anseelige mængder håndsprit gennem produktionsapparatet:

- Hvis bare vi kan få råvarerne...vi har en kapacitet, så vi kan lave 40-50.000 ét-liters flasker på en almindelig arbejdsdag, vurderer Hans Ulrik Winther Andersen fra Spritfabrikken Danmark overfor TV SYD.

Han arbejder sideløbende på at sikre, at produktionen vil kunne laves udfra en recept, der overholder alle forskrifter.

Troldens håndsprit

Hos Trolden i Kolding, der både er et bryggeri og et destilleri, er man også i gang med at undersøge mulighederne - omend det vil blive i en noget mindre målestok end hos kollegaerne på Spritfabrikken Danmark.

Hos Trolden forventer direktør Michael Svendsen, at kunne producere omkring 1.000 flasker håndsprit:

- Vi kan ikke selv destillere finsprit (96% vol., red.), men vi har noget stående, som vi bruger til at lave snapse med. Det kan vi bruge til at lave håndsprit med, og så kan vi få det ud af døren. Hvis vi kan hjælpe samfundet en smule, så gør vi gerne det, siger Michael Svendsen til TV SYD.

Michael Svendsen, der er indehaver af Trolden Bryghus og destilleri, er ved at undersøge muligheden for at producere håndsprit. Foto: Privatfoto

Også hos Trolden er en af udfordringerne lige nu at fremskaffe nye forsyninger af sprit fra underleverandørene. Men han håber, at det lykkes at få produktionen i gang:

- Så kan vi give vores lille pip, siger Michael Svendsen.

Flere mindre producenter afventer

Rundt i Syd- og Sønderjylland findes der en håndfuld mindre destillerier og spiritusproducenter, og flere af dem har vi også talt med i dag.

En generel udfordring er, at produktionsapparatet ikke er i stand til at destillere sprit i den styrke, der kræves for at kunne fremstille håndsprit, der fx kan bruges på sygehuse.

Det gælder blandt andet hos Fary Lochan i Farre ved Give, hvor man blandt andet producerer single malt whisky, gin og snaps. Her bliver spiritussen destilleret ved hjælp af Pot Still-metoden. Og det gør det svært at få procenterne højt nok op til, at spritten kan bruges som håndsprit:

- Tankerne har været der, og vi har undersøgt det, men vi kan simpelthen ikke levere den fornødne styrke og mængde, siger Morten Jørgensen, der er direktør i det familieejede destilleri Fary Lochan til TV SYD.

Heller ikke hos Fanø Spirits, producenten bag Fanø Skibsrom, ser man sig i stand til at kunne bidrage med produktion af håndsprit i øjeblikket, da firmaet i givet fald ville skulle lægge beslag på finsprit, som kan bruges på allerede eksisterende produktionslinier andre steder:

- Vi ville rigtig gerne hjælpe, men på den måde så giver det ikke rigtig mening, siger direktør i Fanø Spirits, Christine von Seelen Schou, til TV SYD.

Også på Als og Sundved har begge de lokale producenter, Destilleriet Als og Sønderborg Distillery, undersøgt muligheden for at producere håndsprit.

På Destilleriet Als oplyser direktør Krestian Muusmann, at destilleriet i lighed med andre destillerier er udfordret af, at man ikke kan destillere med tilpas stor alkoholstyrke. Men destilleriet har en mængde sprit stående, der vil kunne bruges, hvis behovet opstår. Firmaet har dog endnu ikke fået henvendelser fra fx sygehuse eller plejesektoren om det.

- Det vil ikke være med henblik på at tjene penge, men på at afhjælpe en samfundssituation, svarer Krestian Muusmann på TV SYD's forespørgsel.

Heller ikke Sønderborg Distillery er blevet spurgt fra sundhedsvæsenets side om de kan bidrage. Skulle det ske, så er man også her klar til at hjælpe i det omfang, det kan lade sig gøre:

- Vi holder øje med situationen, og viser det sig, at vi kan bidrage med noget, så vil vi selvfølgelig gerne, siger direktør Morten Høgh fra Sønderborg Distillery.