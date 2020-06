Willkommen zurück: Reklamer skal lokke tyskerne tilbage

Når grænsen mandag den 15. juni igen bliver åbnet for alle i Slesvig-Holsten, bliver det samtidig startskuddet på en massiv reklamekampagne, der igen skal sætte gang i handelslivet i Tønder.

- Vi er lykkelige for, at der bliver åbnet op igen. Nu har vi en chance for at drive forretning igen. Derfor har vi sammen med Rømø-Tønder Turistforening afsat 200.000 kroner, som skal bruges på at få tyskerne tilbage igen, fortæller formanden for Tønder Handelstandsforening, Anders Jacobsen.

Reklamerne henvender sig til de godt 2,9 millioner tyskere fra Slesvig-Holsten, der nu igen kan rejse frit frem og tilbage over grænsen. Mange af dem regnes som en naturlig del af Tønder Kommunes opland.

Handelslivet i Tønder har, ifølge Anders Jacobsen, været ekstra hårdt ramt af grænselukningen, fordi der kommer mange tyske kunder i butikkerne.

- Op mod 40 procent af vores opland ligger syd for grænsen. Som grænsekommune har det derfor betydet meget, at tyskerne ikke har haft mulighed for at køre over og handle i vores butikker, fortæller Anders Jacobsen.

Vil have en særlig hjælpepakke

Anders Jacobsen og borgmester Henrik Frandsen (V) er torsdag taget til København. Her har de foretræde for Folketingets erhvervsudvalg.

For selvom det nu igen ser mere lyst ud for butikkerne i Tønder, mener de, der bør laves en særlig Tønder- hjælpepakke, som skal kompensere for de økonomiske tab, som butikkerne har haft på grund af grænselukningen.

- Vi ved godt, at alle kommuner er ramt af grænselukningen, men med vores særstatus som grænsekommune mener vi, at det er rimeligt med en særlig kompensation, siger Anders Jacobsen til TV SYD.