Yderligere to sydjyske kommuner er nu på bekymringslisten

Fire sydjyske kommuner er nu over den bekymringsgrænse, der betyder, at sundhedsmyndighederne har ekstra opmærksomhed på at få stoppet smitten.

Fredagens smittetal fra Statens Serum Institut viser, at incidenstallet er steget til 25,3 i Horsens kommune, mens tallet for Esbjerg kommune er på 22,5.

I rene tal betyder det, at der nu er 23 smittede borgere i Horsens kommune og 26 smittede borgere i Esbjerg kommune.

Flest smittede i Vejle

Vejle kom torsdag på sundhedsmyndighedernes bekymringsliste og er fortsat den kommune i syd- og sønderjylland med flest smittede. Her er incidenstallet på 29,4, hvilket svarer til 34 smittede borgere.

Fanø er fortsat også på listen. Her er antallet af smittede steget fra en til to borgere.

Samlet er der fredag registreret 292 nye smittetilfælde i Danmark.

Der er ni nye indlagte. Det betyder, at der i alt er 44 indlagte. Heraf er de syv indlagt på intensiv afdeling.