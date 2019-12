Oddsere satser på nytårstale præget af 100-året for genforening

For mange er der ekstra spænding, når dronning Margrethe nytårsaften klokken 18 skal holde sin nytårstale.

Mange har nemlig benyttet lejligheden til at spille på, hvilke ord der indgår i dronningens nytårstale.

Foreløbig tror flest oddsere, at ordet "grænsen" bliver en del af nytårstalen.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

- I år er de mest spillede ord "grænsen", "sikkerhed", "Sydslesvig" og "fødselsdag". Det er også ord, der alle ligger omkring odds 1,75 til 3 gange pengene igen, siger Peter Emmike Rasmussen, oddsansvarlig hos Danske Spil.

Den store tiltro til ordet hænger ifølge Danske Spil sammen med, at det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Af samme grund er ord som "Sydslesvig" og "mindretal" også hyppigt blevet spillet på.

Det er femte år, at Danske Spil tilbyder spil på dronningens nytårstale. Det har til formål at fungere som et "underholdningssegment til hr. og fru Danmark", fortæller Peter Emmike Rasmussen.

- Vi har kunnet se, at det er noget, vores kunder har taget vældig godt imod, siger han.

Foto: Danske Spil