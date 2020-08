For Michael var det krævende hele tiden at skulle være på over for sine tre drenge. Tre drenge, der skulle have morgenmad, middagsmad, aftensmad og mellemmåltider. Tre drenge, der skulle vækkes og lægges i seng. Og tre drenge, der skulle aktiveres med nye ting hver dag. Hver morgen brugte Michael tid på at tænke over, hvad dagen skulle gå med, for trampolinhop, cykelture og leg med perler blev hurtigt kedeligt for de små.

Han blev frustreret over ikke at vide, hvornår han kunne komme tilbage på arbejde. At han pludselig blev sat inden for hjemmets fire vægge og ikke længere havde en daglig snak med sine kolleger og gæster. At han ikke længere havde det break i hverdagene, som arbejdet på hotellet gav ham.

Fuldtidsjobbet som restaurantchef blev erstattet af et fuldtidsarbejde som hjemmegående, og særligt i begyndelsen kunne det mærkes.

- De første to uger var jeg frustreret, sur og træt af det hele. Jeg kunne godt mærke, at udsigterne til at komme tilbage på arbejde på fuldtid var lange.

Michael lå hver morgen og tænkte på, hvilken aktivitet han kunne lave med sine sønner. Foto: Michael Ib Hansen

Men som dagene gik, blev han fast besluttet på at få det bedste ud af tiden hjemme.

- Det var hårdt at aktivere børnene, men de skulle have en god tid ud af krisen, selvom de gik hjemme og savnede deres kammerater, siger Michael.

Michael ville gøre tiden hjemme god for familien. Han fejede frustrationen væk og prioriterede familien, mens der var masser af tid til det.

Hans anstrengelser viste sig at have sine fordele.