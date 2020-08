- Vi reserverede 200 kister, så vi var forberedte på det værste

En morgen i april var der travlt i Claus Madsens bedemandsforretning i Billund. Han håndterede sendingen med nye kister og fik et opkald om et coronadødsfald. Det var det første af sin slags i kommunen. Claus frygtede, at der ville komme mange flere.

På lagret i begravelsesforretningen stod der hvide kister i alle størrelser stakket op på hylderne, og i hjørnet lå der satin og træuld i kasser, som bedemand Claus Madsen brugte til at polstre kisterne med. Han polstrede dem selv og brugte samme træuld, som findes i de fineste Hästens senge, for selvom de var døde, skulle de ligge godt, mente Claus. Lige nu var alt stille, og Claus var ved at forberede sig til endnu en arbejdsdag med bisættelser og nye coronarestriktioner.

Der kunne jeg mærke, at coronaen kom tæt på Claus Madsen

Det var efterhånden blevet hverdag for Claus. Siden Mette Frederiksen lukkede landet ned den 11. marts på grund af coronavirus, var det blevet en del af Claus’ opgaver som bedemand at tage sig af pårørende, der ikke kunne være tæt på deres afdøde i afskedens stund. Og det var det værste for Claus.

- Jeg mødte flere, der ikke havde set deres kære i flere måneder, fordi de ikke kunne komme på plejehjemmet. De følte afmagt og skyld, fordi de ikke kunne være tæt på deres pårørende i den sidste tid, siger Claus Madsen og fortsætter:

- Jeg vil allerhelst have, at folk døde efter et langt og godt liv med deres kære i hånden. Det kunne desværre ikke lade sig gøre.

Claus Madsen er én af hovedpersonerne i den nye serie 'Da corona kom til byen', hvor TV SYD har fulgt syv forskellige mennesker i Billund efter Danmark lukkede ned den 11. marts.

Sådan modtog Claus Madsen det første coronadødsfald i Billund

Claus rettede en sidste gang på buketten, der lå på kisten, inden han vanen tro trykkede på knappen, der førte kisten ind i rustvognen. Claus skulle køre til sygehusets kapel med en ældre herre, der var død med corona. Det var det første corona-relaterede dødsfald i Billund Kommune, som Claus modtog den 23. april.

- Der kunne jeg mærke, at coronaen kom tæt på, siger Claus.

Så hoppede han ind i den polerede blå rustvogn og kørte mod kapellet i Grindsted.