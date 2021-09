En praktikant, en skiltemaler og en folkeskoleelev – mød deltagerne i en ny omgang af ’De grønneste fingre’

Det er blevet september, og det betyder, at det er blevet tid til at dyste i at skabe de flotteste blomsterdekorationer. Det sker første gang søndag aften klokken 19.30 på TV SYD og TV SYD PLAY, hvor seks deltagere fra Sydjylland mødes i tv-programmet ’De grønneste fingre’.

De seks deltagere er alle amatørblomsterbindere og kan nærmest ikke gå forbi blomster uden at plukke dem og binde dem sammen. De har lavet utallige dekorationer og buketter til fester, begravelser, familier, venner og alt muligt andet. Nogle har opdaget deres talent for få år siden, andre har bundet blomster i 40 år.