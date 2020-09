Gerts blomsterguide: Kom i gang med tørrede blomsterdekorationer

Gert Jensen er til daglig chefgartner ved Universe, men for tiden er han også at se som dommer i TV SYD's nye program De grønneste fingre.

Gert fortæller, hvordan han har pyntet suppeterriner og sovsekander med de tørrede blomster.

Men det er 40 år siden. Nu er blomsterne på mode igen.

Hold dig fra at tørre blomster i carporten Gert Jensen, chefgartner

I aftenens afsnit af De grønneste fingre bliver deltagerne udfordret i at lave en bæredygtig blomsterdekoration. Buketter og dekorationer af tørrede blomster er en måde at skabe en bæredygtig kreation. De tørrede blomster kan holde farven i flere år, hvis de ikke udsættes for direkte sollys.

Har du fået lyst til at kaste dig over den tilbagevendte modetendens med tørrede blomster - så er Gert Jensen klar til at guide dig til at komme i gang.

1. Pluk blomsterne i solskin

Først og fremmest er det en god ide at plukke blomsterne i solskin. Så er de ikke fugtige, når de skal ind at hænge til tørre. På den måde kan man nemmere undgå, at de når at gå i forrådnelse, inden de tørrer.

2. Bind små bundter

Bind små bundter sammen med en elastik. I takt med at blomsterne tørrer ind, krymper diameteren på bundtet. Ved at bruge en elastik til sammensnøring, følger den med uanset bundtets størrelse.

Hvis blomsterne ikke skal være for længe om at tørre, er det en god ide at samle blomsterne i mindre bundter. Jo mindre bundt, desto hurtigere tørring, og selv de midterste blomster har gode vilkår for at tørre.

3. Pil bladene af

Et andet fif til at få blomsterne til at tørre hurtigere, er at pille bladene af, inden de kommer op at hænge. Dog kan nogle blade også tørre flot og pynte i bunden af en dekoration.

4. Hæng blomsterne frit

Hæng bundtet ud fra væggen. Blomsterne tager form efter omgivelserne, og hænger de op ad en væg, kan man risikere, at blomsterne får en for- og en bagside. Så hæng dem frit, tørt og luftigt - så får man det flotteste resultat.

Til sidst tilføjer Gert Jensen: - Du må endelig ikke hænge dem i en carport. I carporten kommer der nattefugt, og det ødelægger tørringsprocessen.

Hver årstid har sit eget udtryk og sin egen farveskala. Ifølge Gert Jensen kan man skabe flotte blomsterdekorationer hele året rundt, og ikke kun når sommerens have står i fuldt flor. Men det kræver lidt forberedelse at forlænge levetiden på sommerens smukke stauder. Foto: Line Haunstrup

