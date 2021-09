Her er de giftigste blomster i Danmark - og sådan føles nogle af dem

Hvis man går en tur i den danske natur, skal man være ualmindelig uheldig for at komme til skade med noget, der er vildere end et hvepsestik.

Der er dog blomster, som kan bide fra sig. Nogle har navne, som frister med at fortære dem. Det ville dog være livsfarligt. Andre ser smukke ud, men hvis du rører ved dem, giver det et rap over nallerne eller værre.

Sammen med Gert Jensen, chefgartner i Universe på Als og dommer i TV SYD-programmet 'De grønneste fingre', har TV SYD samlet en oversigt over nogle af de giftigste blomster i Danmark.