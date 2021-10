Hun arbejdede sig næsten ihjel, men da hun havde ligget på sofaen i et år, ændrede en sætning det hele

- Jeg græd over bagateller og havde tankemylder. Jeg følte hele tiden, at jeg var på vej ned i et sort hul, men følte mig presset til at blive på arbejdet, fordi jeg var uundværlig. Jeg var til sidst så negativ og desperat for at slippe væk, at jeg blev enig med min arbejdsgiver om, at jeg skulle tage ferie og finde et nyt arbejde, siger Cecilie.



Kort efter fik hun en ny stilling i Esbjerg med bedre arbejdsforhold. Hun flyttede sammen med sin nye kæreste Tommy og deres fælles børn.

Livet meldte sin ankomst igen.

Kort efter blev Cecilie opslugt af noget større.