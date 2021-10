Hun nægtede at gå fra kommunens kontor, indtil hun fik, hvad hun ville

Hun tog børnene under armen og flyttede i kollektiv. Hun spillede musik i flere forskellige bands og drømte om at blive rockmusiker. Pengene var små. Meget små. Anette købte tøj i genbrugsbutikker og syede det om, og så var pengene brugt for den måned. Næste måned købte hun måske to garnnøgler, og det var så pengene for den måned.



- Nogle gange kom mine forældre med mad, eller vi spiste hos dem. De har hjulpet mig meget.

Men hun nægtede at lade penge styre sit liv. Hun havde altid en tro på, at alting skulle gå. Når hun fik modgang, lavede hun en modreaktion for at løse det. Sådan var hun.