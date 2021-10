Hun slog sine plageånder ned og skammede sig ikke – nu har hun taget en drastisk beslutning igen

Mobberiet fik en brat afslutning. Efterfølgende hørte Anni ingenting for sit eksplosive udbrud, som sendte de to plageånder til tælling.



Bagefter funderede Anni over, hvad der var sket. Hun var glad for at få fred.

- Jeg tænkte: ”Hvorfor gjorde jeg ikke det tidligere”?

Selvom hun fik fred, satte mobningen et dybt spor i hende. Når hendes mand Gorm fortæller om sin lykkelige skoletid, kan hun ikke genkende følelsen. Hun husker sin skoletid som forfærdelig.

- Hvis du krøller et stykke papir, så er det umuligt at glatte det helt ud efterfølgende. Det kan man ikke. Folderne bliver ved med at være der. Det er de ar på sjælen, som mobningen gav mig. Jeg glemmer det jo aldrig, siger Anni.