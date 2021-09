Nogle gange vågnede hun om natten, efter at hun havde drømt om en ny teknik. Så skrev eller tegnede hun drømmene i skitsebogen på natbordet. Hun har fyldt flere bøger med skitser. Når ungerne var puttet, tog hun ind på arbejdet for at nørde videre. Det blev en tilstand for hende, hvor hun zoomede ind på at gøre det, så godt hun kunne.



- Når jeg er i den tilstand, er det rigtig vigtigt for mig. Jeg tvivler på mig selv, men jeg bliver næret af tvivlen til at bevise, at jeg godt kan. Jeg vil gerne vinde, men det er arbejdet derop til, det handler om.