336 hunde blev ulovligt importeret og videresolgt - nu har kvinden bag fået sin dom

Tiltalt for 37 forhold

Stifteren var tiltalt for 37 forhold, hvoraf 24 af dem omfattede ulovlig import og videreformidling/salg af i alt 336 hunde.

Derudover var hun tiltalt for at have transporteret 47 hunde fra Holland til Danmark uden transporttilladelse og for tre ulovlige indsamlinger til dyrlægebehandlinger på Facebook.

Af anklageskriftet fremgik det, at anklagede havde været i besiddelse af ulovligt importeret medicin, og at hun ”uden veterinær indsigt eller uddannelse” havde udleveret den ellers receptpligtige medicin – herunder antibiotika – til adoptanter med syge hunde.

Endelig omfattede anklageskriftet uforsvarlig behandling af tre hunde, som sad for længe i bur. En af dem kunne desuden hverken sidde eller stå oprejst i sit bur.