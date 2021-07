Da gadehunden Bamse kom til Danmark, var dens knæskaller slidt væk – og nu hænger Christina selv på dyr regning

Christina Johnsen tog et lån på 35.000 kroner for at betale for operationen. Men da hun efterfølgende henvendte sig til New Hope med problemet, mente foreningen ikke, at de kunne holdes ansvarlige.



Kalder sig 'formidler', men er egentlig 'sælger'

Rikke Seerup fra TÆNK har læst kontrakten igennem og hæfter sig ved, at New Hope kalder sig selv for 'formidler' i kontrakten. Ifølge Rikke Seerup er en formidler den person eller platform, som skaber kontakten mellem køber og sælger. Eksempelvis internetportalen Den Blå Avis, hvor man opretter en annonce.

Problemet opstår, når New Hope selv deltager aktivt i salget, og deres kontrakt er en del af salget. Så vil 'formidleren' juridisk set blive anset som 'sælger'.