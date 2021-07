Fødevarestyrelsen: New Hope har brudt loven ved import af gadehunde

På New Hopes Facebookside kan man følge de sendinger af hunde, som landede i Danmark fra den 3. august 2019 til 22. marts 2020, hvor New Hope blev registreret som importør af hunde. Det viser en aktindsigt, som TV SYD har fået af Fødevarestyrelsen.



I alt har TV SYD talt mindst 79 hunde via New Hopes egne Facebookopslag.

Via aktindsigten fra Fødevarestyrelsen kan TV SYD se, at New Hope ikke har registreret importen af hunde i TRACES i otte måneder, indtil de blev godkendt hos jer. Det vil sige, at de i otte måneder har importeret hunde på tværs af landegrænser uden at have opfyldt lovkrav.



Er det tilfredsstillende?

- Det er det selvfølgelig ikke. Regler er til for at blive overholdt. Hvis man gør det (importerer hunde på tværs af landegrænser uden at have opfyldt lovkrav, red.) i stort omfang, så er det kritisabelt og ulovligt, siger Else Enemark.