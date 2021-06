Kærlig familiehund eller vild gadehund? Tidligere frivillige står frem og advarer mod løgnagtige salgsannoncer

- Jeg er bekymret for, at de hunde, som kommer til Danmark, har adfærdsproblemer og kan bide andre. Jeg bebrejder ikke hundene, men dem som formidler dem, siger Thorfinn.

Alle tre frivillige understreger dog også, at New Hope har videreformidlet hunde, som er faldet godt til i nye hjem i Danmark.

Internetkrigere og haters

New Hope vil ikke stille op til interview, men skriver i et skriftlige svar til TV SYD, at det er hundekyndige personer samt dyrlæger i Portugal, som vurderer, om hundene kan sælges. De fortæller også, at adoptanter gøres opmærksom på, at hundene kan have skjulte mentale eller fysiske skader før adoption.

- New Hope adopterer ikke hunde med tydelige adfærdsmæssige udfordringer såsom angst eller at være udadreagerende, skriver New Hope.