Købte hund ved berygtet hundeforening - endte med en aflivning og en regning på 50.000 kroner

- Jeg synes, at det var dyremishandling af lade ham leve. Han var også utilregnelig og kunne bide et andet menneske, siger Christina, som ikke frygter et erstatningskrav til New Hope.



Hun planlægger nemlig at stævne foreningen og søge om erstatning for de udgifter, hun har haft med hunden Bamse. Sammen med sin advokat er hun gået sammen med andre adoptanter, som har haft et lignende forløb med New Hope.

- Vi står med en kæmpe regning, og Silke Sommer (ejer af New Hope, red.) er pisseligeglad, siger Christina Johnsen.

Minister i samråd

I dag sidder fødevareminister Rasmus Prehn så i samråd om foreninger som New Hope, der importerer hunde fra udlandet.

Christina Johnsen håber, at ministeren bliver klar over, hvor mange hunde der faktisk kommer til Danmark, og at de kan være syge.