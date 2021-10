Minister vil presse på for strammere EU-regler og højere straffe ved import af syge hunde

Indkalderen til dagens samråd var Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, der ønsker strammere regler for import af hunde. I forvejen har man en række lovkrav, som Fødevarestyrelsen og EU har bestemt. Et af dem er, at dyrene skal have et INTRA-certifikat, som fås af en embedslæge i afrejselandet ved at registrere dem i den internationale database TRACES. Men de fælles regler på området skal strammes yderligere, lyder det.



- Desværre kommer vi som sædvanlig i konflikt med EU, hvis vi skal stoppe importen. Det kan man åbenbart ikke gøre. Det synes jeg er trist. Men så har vi også pålagt ministeren – og det er jo en langsommelig sag – men at tage det op i EU-sammenhæng, sådan at man kan blive enig om det her på EU-plan, siger Pia Kjærsgaard.

Selvom hun påpeger, at det kan blive en langsommelig proces at få indført strammere regler i EU-sammenhængen, glæder hun sig over, at fødevareministeren vil kigge på et af de tiltag, man kan gøre i Danmark ved at kigge på bødestørrelsen.

- Folk skal kunne mærke det på pengepungen, når de foretager de her hjerteløse gerninger, kyniske spekulationer overfor syge dyr, og mennesker som køber dem, bare for at få penge ud af det. Det må ikke ske. Det er jo ikke et køleskab, vi taler om. Det er levende væsener, siger hun.