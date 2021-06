TV SYD afslører: Forening sælger syge hunde og lyver om adfærdsvanskelige hunde

- Jeg er vildt ked af forløbet. Jeg ville gøre noget godt, men støttede en lorteorganisation og tog sygdom med til Danmark. Det værste er New Hopes opførsel overfor mig, hvor de ikke troede på mig, siger Jessica Ceglarek.



Giver Trustpilot.dk det korrekte indtryk?

Hvis man slår New Hope op på Trustpilot.dk, virker det til at være en forening med tilfredse kunder. 88 procent kalder foreningen for fremragende. Ni anmeldelser er negative, hvor brugerne skriver, at de har fået dårlig behandling af New Hope og ejeren Silke Dior Sommer.

Men New Hope har indrapporteret 29 andre negative anmeldelser, som efterfølgende er blevet fjernet. Trustpilot fortæller, at i december 2020 blev New Hope udelukket fra at rapportere anmeldelser i 14 dage, fordi de rapporterede for mange.