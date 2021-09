Endelig er politiskolen indviet

- Det er en speciel dag for politiet. For første gang nogensinde har vi nu to uddannelsessteder for politibetjente i Danmark. Det betyder, at vi får bedre muligheder for at rekruttere kommende, unge politibetjente både fra Østdanmark og Vestdanmark. Og det har vi brug for i disse år, hvor vi uddanner rigtigt mange betjente, siger Thorkild Fogde.

Han kalder de nye rammer for "spitzenklasse".

Længe undervejs

Allerede i 2015 vedtog et flertal i Folketinget, at der skulle være en politiskole vest for Storebælt. Et bredt flertal så nemlig et behov for at uddanne flere politibetjente end hidtil.

Valget faldt på Vejle, som havde ledige kvadratmeter i byens tidligere sygeplejeskole. Men skolen skulle først bygges om, så i november 2018 omgang åbnede politiet et midlertidigt uddannelsescenter på Ryes Kaserne i Fredericia, hvor de studerende var indtil åbningen i Vejle.

Den næsten nye politiskole uddanner både politibetjente og politikadetter. Desuden står skolen for videreuddannelse af de nuværende betjente.