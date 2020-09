Oberst på flagdag: - Det betyder mere, end man lige tror

Lørdag er der landet over begivenheder, der hædrer de, der er eller har været udstationeret på vegne af Danmark.

Det sker, fordi 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Det er 12. gang, dagen bliver markeret, siden den blev indført i 2009.

I TV SYDs område er dagen også blevet markeret i alle kommuner - med undtagelse af Vejle og Kolding Kommuner. Heriblandt i Varde Kommune, hvor det på trods af coronaen lykkedes at afholde den største ceremoni uden for hovedstaden.

Største ceremoni uden for hovedstaden

Det skete på Oksbøl Kaserne, hvor der lørdag var kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne i Afghanistan.

Ifølge oberst og chef for Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne, Torben Dixen Møller, så er dagen vigtig.

- Det gør jo, at de ranker ryggen. Den her anerkendelse fra det officielle Danmark, den betyder mere, end man lige tror. Ved at det officielle Danmark og stort set alle landets kommuner hejser flaget, det betyder utroligt meget, siger obersten.

Det er tradition, at Varde Kommune i samarbejde med de tre garnisoner i kommunen markerer 5. september. De tre garnisoner er Hjemmeværnsskolen i Nymindegab, Oksbøl Kaserne og Varde Kaserne. Varde Kommune er en af de kommuner i Syd- og Sønderjylland, hvor der bor flest veteraner. Her bor 733 mennesker, der har været udsendt på vegne af Danmark.

Et skulderklap

- Det betyder, at Danmark officielt anerkender de mange tusinde soldater, som enten har været udsendt eller er udsendt. Så det er et skulderklap til de mange soldater, som er ude, siger Torben Dixen Møller.

Når dagen er vigtig at markere, så skyldes det ifølge obersten, at mange nok ikke ved, hvad det indebærer at være udsendt eller at være veteran. Men med flagdagen kommer der mere opmærksomhed på det.

- Det er ikke så mange, der reelt ved, hvad det betyder at være udsendt i en international mission. Der er måske heller ikke så mange, der ved, hvad det er for et afsavn de efterladte derhjemme må lide mens en soldat, en politimand eller en anden er udsendt i en mission, siger Torben Dixen Møller.