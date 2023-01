For ni år siden sad hun foran bilen med en spraydåse - i dag er hun en af landets bedste

Autolakerer har en faglig viden om farver, materialer og påføringsteknikker. De lakerer overfladerne på biler og andre køretøjer for at beskytte mod rust og for at give dem et flot udseende.

Autolakerere er typisk ansat på autolakeringsværksteder, hos automekanikere eller hos bilproducenter.

Autolakerer begynder ofte med at rense og slibe bilen, før den skal lakeres. De spartler også ujævnheder i overfladen. Selve lakeringen foregår ofte med sprøjtepistol, og de bærer en beskyttende maske under behandlingen. Når bilen er tørret efter lakeringen, polerer de den for at få et flot resultat til sidst.

Udseende og dekoration

Autolakerer har fokus på at få bilen til at se godt ud. Derfor har de en viden om at vælge og blande farver og forskellige slags materialer for at få det bedste resultat. De kan også påføre bilen dekorationer som for eksempel et firmanavn og logo.

Reparationer

Autolakerer kan reparere ridser i lakken. Det kan enten være ved at omlakere bilen, hvis ridserne er alvorlige, eller ved at polere ridserne væk. Autolakerer reparerer også stenslag eller buler i bilen, så det bagefter ikke kan ses på lakken, at bilen har haft en skade.

Kilde: Uddannelsesguiden.dk