Anklager kalder dom for "største slag mod doping"

Dansk mand, bosat i Flensborg. 40 år. Varetægtsfængslet.

Den 40-årige mand menes at være sagens hovedmand. Han er tiltalt for gennem en længere årrække at have indsmuglet ikke under 20,5 tons doping, lægemidler og narkotika fra udlandet blandt andet fra Indien.

Han er også tiltalt for at have indført og forsøgt at oplagre 1,3 millioner potenspiller til en værdi af cirka 12 millioner kroner med henblik på salg.

Manden er desuden tiltalt for at have distribueret præparaterne til aftagere i Danmark og resten af Europa.

Derudover er han tiltalt for at have været i besiddelse af mere end 6,8 millioner dopingenheder, omkring 300.000 tramadol tabletter, cirka 148.000 zopiclone tabletter og godt 629.000 lægemidler.

Han er også tiltalt for at være i besiddelse af 32 gram kokain til eget brug.

Derudover er han tiltalt for at have kastet en palle mod en betjent i forbindelse med anholdelsen.

Han erkender at have stået for lageret i Kolding, hvor præparaterne blev fundet. Han nægter, at forretningen er kørt som et organiseret foretagende. Derudover stiller han spørgsmålstegn ved, hvordan politiet er kommet frem til mængden på de 20,5 tons. Han mener også, at de otte tons, der blev fundet på lageret, nærmere drejer sig om tre til fire tons, idet en del af varerne havde overskredet sidste salgsdato, og at der med i vægten også var emballage.

Han nægter sig skyldig i vold mod betjenten og har forklaret, at han blev så overrasket over, at tre mørkklædte mænd kom imod ham, at han kastede pallen. Han vidste på det tidspunkt ikke, at det var politiet, men troede, at der var tale om tre mænd, der ville rulle ham. Han stak af, men da han opfattede, at det var politiet, satte han farten ned og lod sig anholde og sagde undskyld for at have kastet pallen, har han forklaret.

Kilder: Syd- og Sønderjyllands Politi og sagens anklageskrift og så har TV SYD været til stede i retten