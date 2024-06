Tiltalt hævder, han skrev "god fornøjelse" til sig selv

Mens hun forsøger at tegne et billede af, at den 40-årige mand har været hovedmand i et omfattende og organiseret netværk, der har smuglet, opbevaret og solgt doping, ulovlige lægemidler og narkotika, så hævder den 40-årige mand, at han har arbejdet selvstændigt.

Han er sammen med fire andre tiltalt i en af de største sager om ulovlig import af doping i Danmark.

På et lager i Kolding blev der sidste sommer fundet otte tons præparater, og der blev også fundet flere sedler med anvisninger om, hvordan varerne skulle pakkes, og hvor de stod.

Det mener anklager Malou Engel fra National enhed for Særlig Kriminalitet er beviser for, at han ikke har arbejdet alene, men haft hjælp til at pakke de ulovlige lægemidler.