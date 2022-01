Gennem 71 år: Danfoss og dronningen går hånd i hånd

Royale åbner døre

Jørgen Mads Clausen mener, at kongehuset har gjort gavn for dansk erhvervsliv. For eksempel helt tilbage i 1979, hvor Danfoss og en erhvervsdelegation var med kongehuset i Kina.

- Specielt i Kina har det været en kæmpe hjælp for os at have kongehuset med. Det betyder virkelig noget, når dronningen kommer med derud, for så er alle døre åbne. Man kan ikke forestille sig, hvor stor en begivenhed, det er for kineserne, at der kommer en dronning fra et tusindårigt kongedømme. Kina har jo kun dynastier, der er 300-400 år gamle, så Danmark repræsenterer noget, der er utroligt stabilt, siger Jørgen Mads Clausen.