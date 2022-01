Se billederne - den nye dronning fik medvind på vestkysten

- Det er min mand og mig en stor glæde at komme til Esbjerg, og at kunne gøre med vort skib. Det er den måde, man bør møde Esbjerg på. Det er den måde, Esbjerg møder verden på, blev dronning Margrethe citeret for at sige.

Majestæten kiggede både frem og tilbage.

- Det er imponerende at se, hvad der på dette sted har kunnet opbygges på disse 100 år, og det er ikke til at tage fejl af, at det er en by, som med glæde ser 100 år frem og forestiller sig en lige så rask og lige så livlig udvikling. Vi ønsker Esbjerg by og alle, der bor omkring, alt godt i disse dage og i fremtiden, sagde dronning Margrethe ifølge Vestkysten.

Høje hæle og prins Henrik på egen hånd

Selv i et åbent samfund som Danmark var der tænkt på majestætens sikkerhed med vagtpersonale til vands og til lands. Man havde endda valgt at asfaltere kajens jernbaneskinner til, så dronningen og hendes hofdamer ikke risikerede at få deres høje hæle i klemme.

Ellers foregik det i forholdsvis afslappet stil. Dronningen var blandt andet på Esbjergs containerhavn, Esbjerg Fiskeauktionen, Specialarbejderskolen og Søfartsmuseet, og hun stoppede ved monumentet for de omkomne fiskere.

Besøget bragte også regentparret til blandt andet Blåvand, Mandø og Fanø, men dronningen var syg på andendagen, så prins Henrik måtte selv tage sig af det officielle besøg i Ribe. Det var første gang, han repræsenterede kongehuset på egen hånd. Ellers var det i høj grad den nyudnævnte dronning, som var i fokus i sommeren 1972.