I 2019 aflagde Dronning Margrethe for anden gang i sin regenttid officielt besøg i Sydslesvig. Det skete forud for 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Danmarks generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, holder en paraply over Dronning Margrethe under modtagelsen på havnen i Flensborg den 3. september 2019.

Foto: Carsten Rehder, Ritzau/Scanpix