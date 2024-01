Bryder årelang tradition: Socialdemokrater kan fremover modtage ordener

Men det bliver nu gjort op med det princip. Partiet har på et gruppemøde tirsdag talt om den årelange tradition i forlængelse af, at dronningen abdicerer på søndag.



- Det bliver sådan herfra, at det er op til den enkelte socialdemokrat, om man ønsker at tage imod det. Tiden er en anden, end den var for 100 år siden, hvor den tradition blev fastlagt, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Dermed bryder Socialdemokratiet med en årelang tradition.

Statsministeren oplyser, at hun ville selv tage imod en orden, hvis hun blev tilbudt det. Men det er hun ikke blevet.



- Der har været en respekt begge veje om den position, men tingene forandrer sig, det gør Danmark også.

- Vi har et rigtig stærkt kongehus, og med det her ønsker vi at anerkende ikke mindst dronning Margrethes indsats for Danmark, siger Mette Frederiksen.

Politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S), der er valgt i Sydjyllands Storkreds, slog tidligere på ugen fast, at partiet ikke havde planer om at ville ændre holdning. Men konklusionen tirsdag blev en anden.



Folketingsmedlemmer kan efter ti år på tinge, og ministre kan efter to år i embedet modtage en orden fra kongehuset.