Chefredaktør er sikker på, at kongefamilien stadig vil besøge Gråsten

Byen har ellers i snart 90 år været den faste sommerferiedestination for familien, og det kan chefredaktør på Gråsten Avis, Gunnar Hattesen, ikke se, hvorfor der skulle ændres på.

- Jeg er sikker på, at kong Frederik og dronning Mary vil komme herned hvert eneste år. Det føler jeg mig fuldt overbevist om. De har også masser af gode minder herfra, og Frederik har jo været her lige siden, han blev født, spår Gunnar Hattesen.

I 1935 overtog den kommende konges bedsteforældre, kong Frederik den 9. og dronning Ingrid, brugsretten til det flere hundrede år gamle slot.

Det var også her, at landets nuværende dronning fik sit første barndomsminde. Det fortalte hun Gunnar Hattesen for nogle år siden på et af sine mange besøg.