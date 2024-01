Dronningen fulgte i sin farfars fodspor på en stor dag for sønderjyderne

13. juni 2021 - 101 år efter - fulgte dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian i hans fodspor for at markere 100-året for genforeningen.

Her blev det blandt andet til et besøg ved Museum Nordslesvig, hvor dronning Margrethe sammen med den tyske forbundspræsident plantede to træer.

- Det er jo den gode sameksistens, vi har skabt over hundrede år, hvor vi er kommet fra fjendskab til venskab. Det er det, det skal symbolisere, fortalte Hinrich Jürgensen, der er formand for det tyske mindretal i Danmark.