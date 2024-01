Dronningen har været med til at skrive historie på Koldinghus

Siden 1200-tallet har Koldinghus oplevet lidt af hvert. Alt fra bondeoprør til store brande.

I dag er slottet stadig tæt forbundet med kongehuset, så når dronning Margrethe overlader tronen til kronprins Frederik på søndag, har hun været med til at skrive en del af Koldinghus' historie.

Dronningen har flere gange lagt vejen forbi slottet i Kolding, og det har efterladt indtryk.

- Det betyder rigtig meget. Det betyder meget for Koldinghus, men det betyder også rigtig meget for både mig selv, mine kollegaer og i særdeleshed for vores gæster.

- Man skal ikke underkende når der kommer besøg her. Det er jo ikke kun et besøg på Koldinghus, men det er jo også et besøg til hele Kolding og hele Kolding Kommune, siger Edel Clausen.