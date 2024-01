Dronning Magrethe har ved flere lejligheder besøgt det over 750 år gamle slot, hvor Edel Clausen har taget imod dronningen.



- Det betyder rigtig meget. Det betyder meget for Koldinghus, men det betyder også rigtig meget for både mig selv og mine kollegaer og i særdeleshed for vores gæster.

- Man skal ikke underkende når der kommer besøg her, så er det jo ikke kun et besøg på Koldinghus, men det er jo også et besøg til hele Kolding og hele Kolding Kommune, siger Edel Clausen.