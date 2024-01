Fyldte busser sendte håbefulde sønderjyder til folkefest

En fanebærer og en gæst

Længere nede i bussen sidder Knud Iversen, der er meget taknemlig for at bo i et kongerige.

- Vi er så glade for at bo i et kongerige, for vi kommer fra grænsen af, og vi har jo været i tysk herredømme engang, og det var ikke så sjovt dengang at være en kejser. Så vi ser helt op til kongeriget, siger Knud Iversen og fortsætter:

- Vi er så glade, og vi håber, at han (kong Frederik red.) kommer på Gråsten Slot fortsat.