Han frygtede, at stor dag ville blive aflyst - i stedet blev det en historisk begivenhed

Samtalen med dronningen varede et par minutter inde ved audiensen. Man kunne ikke mærke på den mangeårige regent, at hun afholdte det for sidste gang ifølge Poul Geil.

- Jeg tror, det har gjort noget særligt for oplevelsen for hende, men det var ikke noget vi talte om, men det er da klart, at det også gør noget for mig, at det er et historisk øjeblik, siger han.

Håber at se den kommende konge i kirken



Dronningen fortalte Poul Geil, at hun glædede sig til at komme i kirke hos ham i Gråsten. En kirke hun har besøgt flere gange, når hun har holdt sin sommerferie på Gråsten Slot.

Geil håber også på at tage imod landets kommende konge. Slottet er dog måske ifølge flere eksperter på vej ud som kongelig residens efter tronskiftet den 14. januar.