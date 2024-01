Kong Frederik har været en kæmpe støtte – nu holder veteraner vejret

- Vi afventer og håber på det bedste. Han har været en kæmpe støtte, så faktisk håber vi, at han måske endda kunne vælge at blive protektor for os, lyder det fra kommunikationsansvarlig for Forsvarets Sanitetskommando Camilla Stausholm Jensen.

Hun understreger, at det har haft meget stor betydning for krigsveteranerne, at den tidligere kronprins Frederik, nu kong Frederik, flere gange har besøgt Invictus Games i Vejen Idrætscenter.

– Han har også været soldat og kan sætte sig i deres sted. Det er en anerkendelsen overfor veteranerne og den indsats, de har gjort for deres fædreland. De føler sig prioriteret, siger Camilla Stausholm Jensen.